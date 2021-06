Celine CUCHEROUSSET

Rapide, efficace avec une conscience professionnelle sans limite, mon poste me permet de prendre chaque jour de nouvelles responsabilités et d'acquérir de nouvelles compétences.



Initialement chef de projet, j'interviens désormais sur des missions capitales dans le développement d'agence : détection d'opportunités, commercialisation de projet, recrutement, management et RH, mise en place de stratégie de communication globale...

Grâce à mon envie infinie d'apprendre et de progresser, j'élargi chaque jour mon spectre de compétences !



Mes compétences :

Cahier des charges

Conception

Ergonomie

Rédaction

Audit

Référencement naturel

Référencement payant

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Recrutement

Développement commercial

Conseil éditorial