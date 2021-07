Celine DA SILVA

Dynamique, Souriante, Motivée, Assidue, Rigoureuse, Organisée



Ayant divers expérience en stage et alternance au sein de divers cabinets comptables et 6 ans en entreprise en tant que Comptable Unique mais souhaitant avoir de réelles possibilités d’évolution avec plus de responsabilités qui mettent en valeur mes compétences acquises au sein d'une société pérenne afin de m'y investir à long terme.



Je reste à l'écoute des Opportunités (préavis 1 mois)



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Sage ERP X3 (v30.v100vI7)

CIEL Gestion commerciale