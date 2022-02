Céline DECHAUME

Diplômée du BPJEPS spécialité Animation Sociale, reconnu par l'état, de niveau 4, convention 3246 - Animation socioculturelle, code NSF 335 Animation sportive, culturelle et de loisirs.

Ce BPJEPS touche les publics en difficultés sociales, des personnes fragilisées par diverses épreuves ou addictions , les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants. On apprend à adapter les activités en fonction de chacun et formons une équipe avec les soignants, encadrants, famille autour de la personne pour l'aider à travers les activités proposées, à conserver ses acquis ,à les maintenir, ou les faire progresser.

Je travaille depuis le 21 février 2017 auprès de personnes âgées dépendantes, dans un EHPAD, à Toulon sur Arroux en tant qu animatrice sociale.



Mes compétences :

Ecoute

Travail d'équipe

Animation d'ateliers

Sens du contact