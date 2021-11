Celine Eliane MAUPEU

Educatrice de jeunes enfants puis Directrice de crèche, j'étais passionnée par le secteur social. Mon poste de direction, m'a conduit à me former en ressources humaines, puis m'a transportée sur d'autres voies ( secteur de l'insertion professionnelle, du milieu carcéral, et du handicap),

Forte de ces 15 années d'expérience, je décide désormais d'accompagner les personnes individuellement, grâce à des outils adaptés et efficaces tels que : l'hypnose, la PNL et la DNR.

Bien plus qu'un métier, j'exerce aujourd'hui une passion, qui me permet non pas d'avoir l'impression de travailler pour vivre, mais de...VIVRE dans la joie, pour TRAVAILLER dans la joie...