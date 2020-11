Céline FLOCHLAY

Diplômée d'un Master Système d'Information et Contrôle de Gestion (SICG) à l'IGR-IAE de Rennes et d'un DUT Gestion des entreprises et des administrations à l'IUT de Vannes, et après une expérience de 9 ans en Contrôle de gestion (principalement en environnement industriel), je suis à la recherche d'un poste de Contrôleuse de gestion dans une entreprise industrielle dynamique et innovante.