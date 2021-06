Céline JOLY (SATGÉ)

De formation chimiste organicienne, j'ai travaillé pendant sept ans comme ingénieur laboratoire R&D au sein de la société Cermix. Je suis actuellement Responsable Process et Méthodes dans la même société. Je suis appréciée pour ma proactivité et mon implication dans l'ensemble des domaines dont j'ai la charge : Process et Méthodes bien sûr mais également rédaction et gestion des Fiches de Données de Sécurité. Depuis peu je suis également en charge de relations avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Je suis également auditeur interne (ISO9001).



Mes compétences :

Chimie

Enseignement

Formulation

Glycochimie

Methodes

Process

Recherche

Qualité

Gestion de projet

Amélioration continue

Affaires réglementaires