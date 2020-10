Céline LETOR

DIETETICIENNE



Suite à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille en 2011, j'ai travaillé pendant une année dans un bureau d'études en urbanisme en tant que chargée d'études environnementales. Bien que les thématiques soient passionnantes, j'avais envie d'entreprendre davantage dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être. C'est pourquoi, dans un premier temps, je me suis tournée vers le commerce d'alimentation biologique.



J'ai ainsi intégré l'équipe d'un magasin d'alimentation biologique à Lille pendant 3 ans en tant que vendeuse et responsable du rayon fruits et légumes. Cette expérience a été très enrichissante et m'a permis d'approfondir mes connaissances sur l'agriculture biologique, l'alimentation et les techniques culinaires. Face aux nombreuses interrogations de la clientèle, j'avais à coeur de les conseiller au mieux.



Ayant envie d'aller plus loin dans le conseil alimentaire, afin d'optimiser l'ensemble de notre alimentation en lien avec notre mode de vie et dans le but de prévenir et traiter les maladies, j'ai décidé de reprendre mes études afin de devenir diététicienne.