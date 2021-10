Céline LOGNON

Préventrice et formatrice dans le domaine de la santé sécurité au travail, la qualité et l'environnement

Statut IPRP (Intervenant pour la prévention des Risques Professionnels) : technique et organisationnel



Cursus :

- Cursus universitaire :

DESS sciences du danger et gestion des risques (option risques environnementaux)- IRIAF, Niort, 2002

Maîtrise en Risques Industriels - Ecole Hubert Curien, Bourges, 2001

DUT Hygiène Sécurité et Environnement, Lorient, 1999



-Formations complémentaires :

2013 - Management intégré Qualité Sécurité et Environnement (CNFPT)

- Encadrement de proximité (CNFPT)

- Sécurité dans les laboratoires (CNFPT)

2011 Risques psychosociaux

2009 Animateur Hygiène et Qualité (Certification professionnelle de niveau III) (ISPAIA)

2003 Cycle Technique Environnement et Risques Technologiques (CNPP)

2002 Cycle Technique Incendie (CNPP)

2002 Formation de formateur (CNPP)



Mes compétences :

Formation

Environnement

Sécurité

Hygiène

Communication

Conseil