Laurence BEDAULT

Je suis investie dans les projets que l on me confie et je sais me rendre utile pour satisfaire les attentes de mes clients. Ma persévérance m'a permis d atteindre mes objectifs et j ai le sens du résultat. Je fais preuve d esprit d équipe et je sais travailler en toute autonomie.

En juin 2018, j'ai du donner un virage à ma carrière de commerciale pour des raisons familiales.



Aujourdhui, la situation me le permettant, je suis à la recherche de mon futur challenge et je veux une rémunération à la hauteur de mes ambitions. En effet je souhaite fortement retrouver le coté commercial itinérant ainsi que le plaisir de la prospection et de la négociation que le métier implique.



Toujours dans lesprit de maméliorer, jai fait une formation en développement commercial.



Dotée dun fort tempérament commercial, je serai à même de faire connaître votre offre auprès des nouveaux clients tout en garantissant une qualité de suivi qui fidélisera vos clients existants.



Je serais heureuse de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail mes motivations.



Mes compétences :

Analyse de données

Stratégie de communication

Audit qualité

Gestion administrative

Droit du travail

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Audit

Microsoft PowerPoint

ISO 9001 Standard

ISO 900X Standard

Government Legislation

En Community management

XHTML

Personal Home Page

Marketing

JavaScript

Cascading Style Sheets

Montage vidéo

Communication online

CMS open source

Conduite du changement

Conduite de projet

Responsive Design

Ergonomie

Emailing

Marketing stratégique

Référencement internet

Microsoft Office

Rédaction web

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6