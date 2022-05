Céline MAGNIN

Bonjour et bienvenu sur mon profil,



Rédactrice web SEO, je suis à votre disposition pour tous vos contenus web (articles de blog, pages "à propos, fiches produits, ...) mais aussi pour l'élaboration de votre planning éditorial, la correction, ou la réécriture de vos articles. Je suis aussi disponible pour l'optimisation de vos articles existants et la réalisation de vos audits SEO.



Ayant occupé plusieurs postes dans le domaine de la formation et des ressources humaines, ces sujets m'intéressent particulièrement. J'ai par ailleurs travaillé plusieurs années en tant qu'assistante de direction. Les qualités rédactionnelles et d'organisation développées à cette période complètent parfaitement mon métier de rédactrice web.



Je suis donc prête à mettre ma plume au service de vos projets. J'ai hâte de vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à mes services.



Osez être visible !