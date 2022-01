Céline MASSIP

Diététicienne-Nutritionniste, depuis 10 ans, je vous reçois en consultation au cabinet Plurisanté 46 à Cahors ou en visioconférence de chez vous afin détablir un diagnostic diététique personnalisé.



Mon objectif est de vous accompagner afin daméliorer votre état nutritionnel, et par conséquent, votre état de santé.

Pas de restrictions, pas de régimes, on rééquilibre l'alimentation ne restant en concordance avec les recommandations de la haute autorité de santé.

Jadapte mes conseils à vos besoins, votre mode vie, vos contraintes, votre santé, votre culture alimentaire ou conviction.



Je souhaite vous permettre dêtre autonome et conscient de vos choix alimentaires

Ce que jaime dans mon métier : aider à accomplir des objectifs divers et variés en tenant compte des envies et particularités de chacune.





J'ai exercé 6 ans en établissement de santé, 2 ans restauration collective et 2 ans en cabinet libéral. Ces expériences mont permis dacquérir de solides compétences, tant dans le soin nutritionnel, que dans la restauration collective et me permettant de mettre mon savoir faire à votre service.



Mes compétences :

Éducation thérapeutique du patient

Nutrition

Diététique

Sociologue de l alimentation

E-MAIL cmassip.diet@gmail.com

http://www.celinemassipdieteticienne.sitew.fr/