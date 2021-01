Céline PIASER

Ne pouvant indiquer toutes mes formations :



Pas d'historique avant 2005 (agent voie...)



2005 :

ERP portail achat - acheteur SNCF

Initiation bâtiment

Sécurité du personnel et des circulations

Patrimoine : système d'informations

Patrimoine : pratique des chantiers, organisation, planification



2006 :

Portail achat : utilisateurs finaux

Patrimoine : protection incendie des personnes et des biens

Adaptation surveillant travaux bâtiments



2008 :

Gestes et postures

Risques chimiques



2009 :

Perfectionnement / approfondissement bâtiment



2010 :

Agent sécurité représentant SNCF sur les chantiers

Sécurité du personnel



2011 :

EPI contre les chute de hauteur ( travail en cordée par un organisme extérieur)

Risques électrique : habilitation C0

Adaptation des surveillants de travaux : ouvrages d'art



2012 :

Surveillance OA : habilitation : visite intermédiaires et simplifiées

Réalisateur sans TTX et avec lorry à main

Surveillance OA : habilitation : visites détaillées et cotations

CACES : plateforme élévatrices



2014 :

Sécurité incendie

Risques électrique : habilitation C0

Formation Word, Excel et Outlook



2015 :

CACES : R372 et 389



2016 :

Réalisateur sans TTX

Risques électrique : habilitation C0

Sécurité incendie

Gestion des stocks et des approvisionnements (CCI de LIMOGES)