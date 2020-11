Secrétaire depuis 17 ans et voulant m'enrichir professionnellement, je souhaite mettre à profit mon savoir-faire et participer activement à la réussite d'une entreprise.



Les atouts qui me caractérisent sont :



- sens relationnel et organisationnel

- autonome et esprit d'équipe

- esprit d'analyse

- Sens des priorités

- Rigueur et motivation

- Dynamique



Mes compétences :

Secrétariat