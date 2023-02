Céline ROUANET

Associée et co-gérante du cabinet d'avocats ANTELIS, j'exerce ma profession depuis 2000.



Mon activité est tournée vers le conseil au dirigeant depuis la création de son entreprise directement ou par le biais d'une acquisition pour laquelle nous l'accompagnons pendant les différentes étapes (négociation, audit, finalisation,gestion de l'accompagnement, restructuration) mais également au cours de la vie de l'entreprise (secrétariat juridique des sociétés, problèmatique salariale, recouvrement de créances, négociation contractuelle et gestion des contentieux).



Entouré par une équipe d'avocats et de juristes spécialisés dans chaque domaine, notre objectif est de devenir un véritable partenaire spécialisé, réactif et pragmatique pour nos clients.



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Droit des sociétés

Restructuration

Droit des affaires

Droit commercial