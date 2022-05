Sonia BOUZAS

Avocat aux Barreaux de Paris depuis 2007 et de Madrid depuis 2005, je suis titulaire d'un Magistère bilingue franco-espagnol de Droit des Affaires.



Bénéficiaire d’une double formation juridique, je conseille et assiste les entreprises pour leurs projets d’implantation en France et en Espagne, afin de trouver des solutions « sur mesure ».



j'interviens également en conseil et contentieux en matière de droit social et notamment sur les questions relatives à l’aménagement et l’optimisation du temps de travail, sur l’embauche de salariés dans le cadre de contrats internationaux ou encore sur les négociations de départ et les audits sociaux.