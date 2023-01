Julien Chauviré, pénaliste de formation et ancien membre du Conseil de l'Ordre, est associé au sein d'ANTELIS depuis 2008 et y met en oeuvre une approche transversale de la responsabilité de l'entreprise.



Il assure ainsi la gestion des dossiers de droit pénal (sinistres, accidents de travail, atteintes environnementale) mais intervient également aux côtés du dirigeant d'entreprise dans le cadre de mission plus "classiques" : gestion des mesures d'expertise judiciaire (en construction, mais également dans le domaine de la qualité de l'eau), responsabilité délictuelle et contentieux commercial.



Mes compétences :

Droit pénal

Droit civil

Procédure civile

Procédure pénale

Expertise judiciaire

Environnement

Droit commercial