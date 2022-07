Césaire TIENO

De nationalité Burkinabé (Burkina Faso), je suis développeur AS400 depuis 1999 et j'ai travaillé à l'Office de l'Eau du Burkina Faso jusqu'en mars 2006.

Depuis avril 2006, je suis à la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, qui regroupe 12 pays francophones d'Afrique.

Je suis responsable de la réalisation sous RPG, du logiciel de gestion de la réassurance de la Compagnie, logiciel en exploitation depuis 2010.

J'ai suivi de nombreuses formations à IBM France (Noisy-le-Grand à Paris, GAIA à Lyon).

Je suis travailleur, prêt à partager et mettre mon expérience au profit de grands groupes, et apprendre également des autres.



Mes compétences :

Formations AS400

Récette d'applications

Développement informatique