Guillaume NIVET

Compétences & aptitudes



Enthousiaste et passionné par l’AS400 j’essaie toujours d’utiliser les dernières techniques de programmation en particulier le free rpg et les programmes de services. Ma connaissance d’autres langages tels que le C, PHP et Java me permet de coopérer avec des développeurs d’applications web reposant sur la base de données DB2/AS400.

Langue de travail : français ou anglais.



Mes compétences :

ADELIA

AS400

ACCESS

RPG

RPG4

SQL

DB2

IBM OS/400

IBM AS400 Hardware

Microsoft Access

RPG3

Java

Personal Home Page

CLP

IBM Synon

IBM Hardware

HTML

UML/OMT

MySQL

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows

Microsoft Excel

JavaScript

FTP

Visual Basic

Tierce Maintenance

Sorties

Paye/Prsi

Oracle PL/SQL

Oracle Forms

Oracle

Offshore Oil & Gas

Office XP PRO.

Norton AntiVirus

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Merise Methodology

Lotus Notes/Domino

Linux

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Edition

CL

Apache WEB Server

Active Server Pages

Java 2 Micro Edition

Futures Operations

C Programming Language