Chafika DAHMANI

De formation ingénieur agroalimentaire, avec spécialisation en industrie et économie laitière, j'occupe actuellement le poste de Responsable Grand comptes de clients lait nationaux.



Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, nous apportons à nos partenaires une réponse personnalisée, dans les domaines de l'hygiène.



En ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, nos domaines d'expertise sont:

- Le nettoyages et désinfection;

- CIP (ou NEP);

- Tunnels de nettoyage;

- Techniques membranaires;

- Surfaces ouvertes;

- Lubrification, des chaînes de convoyage, à sec

- La formation: hygiène, sécurité des denrées alimentaires, Risque chimique, dépotage produits chimiques en vrac, ..



Nous travaillons également sur des : Réduction des consommations d'eau, Réduction des rejets ( eau, DCO, P, N), Économie d'énergie...



Mes compétences :

Hygiène

Agroalimentaire

Ventes

Nettoyage

Risque chimique

Grands comptes

Chimie