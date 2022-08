Chahid BENDRISS

* CADRE COMMERCIAL capitalisant plus de 25 années d'expérience professionnelle à dominantes opérationnelle, commerciale et manufacturière acquise au sein de groupes renommés engagés dans la fabrication, distribution et commercialisation de produits de consommation et les équipements industriels.

* Excellente Connaissance des secteurs de la grande distribution et de l'industrie (Pétrochimique Pharmaceutique, Agroalimentaire, Textiles, Plastique, Cimenteries, Construction et BTP).

* Expérience prouvée dans le secteur commercial et la gestion des ventes.

* Formation supérieure spécialisée en administration des affaires.

* Homme d'action et capacité à travailler sous pression et à mobiliser, animer, motiver les équipes et partenaires sur des projets d'ampleur et à réaliser les objectifs dans les délais prescrits.

* Leadership et esprit d'équipe, proactif, aptitude organisationnelle, persévérance et rigueur.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Stratégie commerciale

Business development

Marketing stratégique

Étude de marché

Création de site web

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Visual Basic 5