Chantal LALOYE CAVALLI (LALOYE)

Un parcours atypique après des études de grande distribution et 8 ans au sein du groupe Casino en tant que reponsable j'ai intégré une grande PME de travaux publics sur Fréjus en tant que responsable comptable.

En 1992 j'ai crée avec mon conjoint un magasin de presse papeterie librairie et jouets;

Depuis 2002 je transfére mon savoir faire par la formation et l'enseignement.



Une validation des acquis de l'expérience professionnelle m'a permis de pouvoir à ce jour évoluer dans le milieu de la formation de la gestion commerciale et comptable.



J'enseigne en école de commerce et distribution la gestion comptable à la CCIV à Saint Raphael.

J'enseigne cette discipline aussi en BTS assistant de gestion PME PMI,en BTS AGTL (animation en gestion touristique et locale et en gestion locative pour les BTS professions immobilières,en NRC(négociation et relation clientèle)et MUC(management des unités commerciales).



Je suis consultante en création d'entreprise au sein de la chambre de commerce du Var et anime les 5 jours pour entreprendre afin d'aider les nouveaux créateurs à préparer leur business plan.



Je forme les entrepreneurs à informatiser leur gestion et leur comptabilité sur logiciel.



J'ai créé mon emploi par le biais de la SARL PERFORMA.



Mes compétences :

Pédagogie