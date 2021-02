ABI PROFILS est spécialisé dans l’extrusion de profilés et tubes plastiques techniques en mono, bi et tri matières (PC, PC FV, PETG, PMMA, PS, PP, PEHD-BD ABS, SEBS, PVC…) depuis plus de 30 ans.



Nous développons et fabriquons aujourd’hui des produits spécifiques pour des secteurs d’activités tels que la PLV, l’automobile, le médicale, l’aéronautique, l’agroalimentaire, la décoration de luxe, le stockage dynamique, le pharmaceutique, le bâtiment, la protection incendie, … et bien d’autres.