Chapeau ANNE LAURE

Juriste en droit social dans un groupe industriel pharmaceutique de dimension internationale, chargée de relations sociales pendant plus de 3 ans au sein du Crédit Agricole, je mets à profit ces expériences riches et variées qui m'ont permis de développer mes connaissances, mes compétences et mon adaptabilité aux réalités d'une organisation dans laquelle le dynamisme et l'innovation se conjuguent avec l'Humain.



La performance, l'innovation, l'ingéniosité et l'épanouissement n'existent que si toutes les femmes et les hommes qui animent l'entreprise mettent leurs talents à son service.



L'outil juridique, loin d'être une contrainte, participe à donner vie aux projets qui feront l’entreprise de demain. A moi, à nous, juristes d'en faire un outil de performance individuelle et collective et de vous convaincre d'en faire un levier de développement !



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations sociales & syndicales

Droit international privé

Épargne salariale

Stress en entreprise

GPEC

RPS ou risques psycho sociaux comme stress

Relations sociales et rédaction/négociation d

Gestion des compétences

Droit social et du travail

Droit