Charlene DANDIN

Mon parcours professionnel est très varié, autant dans les secteurs dactivités que dans les missions effectuées. Les nouveaux défis me motivent. De nature souriante et dotée dun bon sens du relationnel, je madapte facilement aux nouvelles missions. Jaspire à minvestir avec envie et enthousiasme dans de nouvelles aventures.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion des commandes et des stocks

Supports de communication

Gestion de la relation client

Vente

Gestion de planning

Evénementiel

Adobe Photoshop

Microsoft Office - Word et Power Point