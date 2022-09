Charlene FAREY

Mon parcours professionnel est très diversifié. En effet après avoir obtenu mon BTS Communication je me suis dirigée vers le secteur banque assurance. Secteur que j'affectionne, j'ai ainsi pendant 4 ans obtenu beaucoup d'expériences et également beaucoup de compétences dans ce domaine et notamment principalement des compétences commerciales. N'arrivant pas à obtenir un poste sur du long terme, j'ai décidé de changer de voie et de m'orienter sur un autre secteur. Durant mon parcours d'étudiante un autre domaine d'activité, le domaine juridique m'a toujours intéressé et une opportunité s'est offerte à moi pour travailler dans un cabinet d'avocats. C'est pour cela que depuis bientôt deux ans je travaille dans un cabinet. J'ai dû apprendre beaucoup et m'adapter dans ce nouveau contexte qui était nouveau pour moi. J'ai ainsi enrichi mes compétences. Je suis une personne avec une personnalité assez forte, avec une capacité à m'adapter facilement et j'aime aussi le contact avec les personnes. Je souhaite continuer à enrichir mes compétences et continuer à évoluer.



Mes compétences :

Communication

Commerciale