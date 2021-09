Charlene FERNANDES

Dynamique, volontaire et avide de savoir, je souhaite impulser un tournant dans ma carrière professionnelle.



La notion des challenges en terme de proposition et création de projets de vie individualisé ou de groupes me permettrons de revenir à mon souhait initial la prise en charge globale des personnes âgées.



Le maintien à domicile est un enjeu prioritaire alliant qualité des prestations et suivis régulier dans l'accompagnement des personnes âgées.

La complémentarité des services (SPASAD, MAIA...) est un axe majeur pour des prestations adaptées.

Pour ce faire le management des équipes et les temps de réunions sont essentiels afin de communiquer sur les problèmes rencontrés afin de réagir de manière réactive et réfléchie.

L'accueil des familles doit être naturel, rassurant et l'écoute adaptée.

Je souhaite continuer dans cette voie afin de coordonner les actions des partenaires sociaux et médico-sociaux.



Mes compétences :

Qualité

Service à la personne

Recrutement

Réactivité

Devis

Prise de parole

Réseau

Management

Communication

Partenariats