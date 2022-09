Charlène MOUVANT

Mon parcours professionnel m’a permis d’évoluer au sein de secteurs d’activités variés. J’ai également eu la chance d’exercer la communication dans des structures de taille différente : association, réseau de franchises, groupe mondial industriel, PME. Ce parcours diversifié m’a permis de faire un constat : chaque entité, quelle que soit sa taille ou son organisation, a besoin de communiquer.



Cependant, les petites structures (artisans, commerçants, associations, TPE, PME) n’osent pas communiquer, souvent par crainte ou par méconnaissance du jargon utilisé dans la profession. Or, je suis convaincue que la communication est vitale pour chacun d’entre vous, quelle que soit votre activité.



Je propose aujourd'hui mes compétences et mon savoir-faire en communication en exerçant ce métier en tant qu'indépendante. Communiquer est à la portée de tous. Communiquer, simplement : voici comment l’agence Com’si a vu le jour !



Faire appel à un prestataire indépendant pour votre communication vous apporte une vraie souplesse. Il s'agit d'une véritable relation "gagnant-gagnant" :

- Vous ne négligez plus le poste de communication qui reste stratégique et indispensable au développement et à la croissance de votre entreprise.

- Je vous apporte un regard nouveau sur votre entreprise et votre organisation.



C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions !

