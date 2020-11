Charles BERTRAND

Avec 15 ans d’expérience dans le conseil en management puis la finance de groupes industriels en France et à l’international, je suis un partenaire de confiance de la direction générale et des directions opérationnelles dans le pilotage de l’activité et la conduite de la croissance.



Engagé et capable de maîtriser des environnements complexes, je suis prêt à relever des challenges pour délivrer, avec une équipe, des résultats concrets dans les délais impartis.



► Maîtrisant à la fois le contrôle de gestion et la finance d’entreprise, je sais mobiliser les hommes pour offrir à l’entreprise une finance à la fois disponible et fiable mais aussi efficace et garant du respect des règles et des processus.



► Homme d’action et entrepreneur, je participe à l’élaboration de la stratégie et exécute les transformations nécessaires, participe aux choix des investissements et de leur financement, et suit les opérations de croissance externe jusqu’à l’intégration.



► Structuré et innovant, j'ai à cœur de trouver les meilleurs leviers de compétitivité et de profitabilité de l’entreprise: déployer un plan de réduction des couts, une externalisation ou une restructuration, mieux capturer la valeur commerciale, négocier un litige client ou fournisseur, réduire le BFR,…



► Plaçant le capital humain au cœur des priorités de l’entreprise, je suis passionné par le développement des talents et la recherche de modes de fonctionnement et d’organisation responsables et agiles.



Mots Clés : Comité de direction | Business Planning et Controlling | M&A | Due diligence | Comptabilité Contrat Long Terme | Trésorerie | Cash | Fiscalité | SSC | BPO | Audit | Contrôle interne | US GAAP | IFRS | Juridique | Pricing - Costing | Supply Chain | Gestion de projet | Gestion du changement | Adaptabilité | Industrie | Ferroviaire | Métallurgie | SAP |



Mes compétences :

Business Intelligence

Business planning

Développement RH

Aluminium

Industrie

Contrôle de gestion

Budget et Controlling

Conduite du changement

Due Diligence

Finance

Normes IFRS

Fusions acquisitions

Restructuration

Finance d'entreprise

Aéronautique

Gestion de maintenance