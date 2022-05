Olivier MASSOT

Freelance depuis mes débuts en 2008, j’ai évolué dans le milieu de la communication en accompagnant diverses agences, et mené à bien de nombreux projets, pour des particuliers comme des professionnels.



De graphiste exécutif à responsable de production web au sein d’une agence de pub, j’ai acquis les compétences nécessaires pour diriger des équipes composées de DA/graphistes, développeurs, community managers, et pour assurer la relation client, et ce quel que soit le niveau d’exigence.

Du plan média jusqu’à la production et livraison aux régies (Sizmek, DCM, etc.), j’accompagne les annonceurs sur leur plan de communication, et les conseille sur les aspects techniques, parfois flous, ou mal renseignés par leurs agences média.

Epaulé par une équipe de spécialistes (développeur HTML5, directeur artistique, webdesigner, community manager) je suis ainsi en mesure de répondre à la plupart de vos demandes en montant des équipes dédiées à vos projets, et vous aider à communiquer au mieux pour votre entreprise en ciblant vos besoins.



