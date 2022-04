Charles BEZO

Développement conception web

Création de sites Internet, vitrine sur le web (Html, Xhtml, JavaScript, Ajax, Photoshop…)

Création de boutique sur le web (Web dynamique, SQL par Access, PHP, XML, Ajax, Flash…)

Framework Symfony, CMS (Prestashop, joomla, drupal, wordpress, magento...)



Développement JAVA / ANDROID

Développement d'application mobile androîd



Développement Java J2EE

Développement de clients riches avec Eclipse

MVC, MVC2, UML, JAVA, SERVLET…



Utilisation des ressources informatiques :

Bureautique (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Acrobat Reader, Works…)

Logiciels de Comptabilité (Ciel, EBP…)

Logiciels du bâtiment (Batigest, EBP bâtiment, CIEL Bâtiment)

Internet

Réseau de petite enterprise



Ressources humaines (Gestion du personnel)

Management d’équipe

Entre/sortie du personnel



Comptabilité générale et Analytique (tenue des comptes jusqu’au bilan)

Gestion Financière

Comptabilité générale et analytique

Fiscalité

Tenue de comptes jusqu’au bilan

Elaboration de prévisions comptables

Mise en place de la comptabilité analytique

Bulletins de salaire

Déclarations sociales



Mes compétences :

Comptabilité générale

Création de site web

Applications mobiles

Création d'entreprise

Illustrator

Développement web

Microsoft SQL Server

MySQL

Python

Android SDK

Java

Java EE

PHP 5

Symfony2

Drupal

Prestashop

Wordpress

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Linux

Eclipse

Tomcat

NetBeans

Apache

Git

Objective c

Applications mobiles hybrides