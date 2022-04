Jessy BEZOT

La bonne santé d'une entreprise dépend entre autre de l'utilisation optimale des ressources humaines, d'une bonne gestion du personnel et du respect impératif de la législation.



Titulaire d'une maîtrise de droit et d'un bac+4 en Ressources Humaines, je suis à la recherche d'un poste qui me permettra d'utiliser mes connaissances en législation sociale, ainsi que mes compétences techniques, à savoir:



- Gestion administrative du personnel: gestion des effectifs, rédaction des contrats de travail, accueil et intégration des nouveaux salariés et des intérimaires, gestion des plannings (production, RTT, CP), gestion des visites médicales, arrêts maladie, mi temps thérapeutique, inaptitude. Gestion du personnel temporaire (motifs de contrats, suivi des missions et des délais de carences)



- Formation: analyser et recenser les besoins de formation en relation avec les objectifs de l'entreprise. Construction et organisation du plan de formation, convocations aux sessions, bilan de formation, évaluations à froid, relations OPCA, recherche d'organismes de formation et négociations des tarifs.



- Relations IRP: gestion des convocations, CE/DP/CHSCT, préparation et participation aux réunions, diffusion des comptes rendus, participation aux NAO, et à la signature de différents accords (égalité H/F, prime partage des profits...), organisations des élections professionnelles.



- Paye: suivi des anomalies de badge (Horoquartz), gestion des heures supplémentaires, primes, maladie, chômage partiel, explication des bulletins de salaire aux salariés, gestion des heures des intérimaires.



- Recrutement : analyse des besoins, rédaction d'annonces, sélections des candidatures, entretiens individuels et collectifs, analyse des tests de personnalité, intégration



Autres domaines de compétence: rédaction des définitions de fonction, refonte du règlement intérieur, mise en place de dossier de chômage partiel, gestion de la taxe d'apprentissage, déclaration des travailleur handicapés, loi NRE, suivi de reportings, élaboration du bilan social, gestion de l'affichage...



