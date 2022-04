Charles BOTTER

Issu d'une formation purement technique en post-bac (BTS Travaux Publics en alternance), je suis actuellement en seconde année de Master Génie Civil.



Durant ma formation, j'ai eu l'opportunité de réaliser différents stages : deux ans en alternance dans une entreprise de travaux publics, trois mois consécutifs dans un bureau d'étude/ maîtrise d'oeuvre et un semestre en alternance au sein des services techniques d'une collectivité. Ces expériences professionnelles m'ont permis d'intégrer les trois structures principales d'un marché de travaux à savoir la Maîtrise d'ouvrage, la Maîtrise d'oeuvre et l'Entreprise et d'avoir ainsi une vision globale du fonctionnement d'un marché de travaux.



Ambitieux et motivé, je souhaite m'orienter vers un poste de chef de projet dans le domaine des infrastructures.



Mes compétences :

Travaux publics

Excel

Word

Powerpoint

Gestion de projet

Autocad

Marchés publics

Management