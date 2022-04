Charles BOOTER

Consultant associé.



Références:

- Grande Distribution: (dans des contextes de création, de reprise ou de crise) :

Directeur d'hypermarchés, Directeur régional, Administrateur de centre commercial

Directeur marketing et développement

- Distribution Sélective:

Directeur général, Administrateur du Comité français du parfum

- Développement Culturel:

Administrateur de société d'investissements



Ces expériences me permettent de mettre en oeuvre des compétences stratégiques et "terrain", et fédérer de nombreuses équipes au travers de circuits relationnels complexes.



Aujourd'hui, j'apporte mon savoir-faire dans:

- l'amélioration des performances (PME de distribution, de production...)

- l'étude et la recherche pour le développement de la vie associative



Mes compétences :

Commerciales

Direction de centre de profits

Distribution

Distribution sélective

Grande distribution

Management

Management de transition

Prestation de services

redressement d'entreprises