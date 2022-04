Alain DESOUCHE

2016 à ce jour CO GERANT - Scev Château Haute Faucherie

Elaboration et commercialisation des vins de la propriété

Montagne Saint Emilion



2006 - 2016 CONTROLEUR DE GESTION - ECONOCOM-OSIATIS

SSII 2 100M € - 8500 personnes

(Ingénierie, Infogérance, Maintenance)



2003 - 2006 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - SynapsyS -

SSII 1,2M € - 20 personnes

(Infrastructures et réseaux environnement Microsoft)



1994 – 2003 DIRECTEUR FILIALE - BRABANTIA France

Groupe hollandais - 125 M € - 850 personnes

Filiale France - 8 M € - 20 personnes dont 8 commerciaux (Equipement de la maison)



1992 – 1994 DIRECTEUR REGIONAL - DUCROS / VAHINE

120 M € - 500 personnes 5 commerciaux

(Epices / Pâtisserie)



1989 – 1992 DIRECTEUR REGIONAL - LITERIE BULTEX

30 M € - 150 personnes 5 commerciaux

(Literie)



1986 – 1989 CHEF DES VENTES - BROSSARD Région Ouest

60 M € - 350 personnes 5 chefs de secteur (Biscuiterie sucrée)



1976 – 1986 RESPONSABLE DE SECTEUR - PROCTER & GAMBLE

(Droguerie, Hygiène, Parfumerie)



Mes compétences :

Commerciale

Contrôle de gestion

Direction commerciale

Direction commerciale et marketing

Management

Management d'équipes

Marketing

Marketing management

Mise en réseau

Pilotage