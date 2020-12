Denis PAGNIEZ

- Consultant formateur senior au sein de Cortambert consultants.

Intervenant dans des Master du Groupe ESP et de l'Ecole Supérieure du Digital en géopolitique, en approche multiculturelle des marchés à l'étranger et en tant qu'animateur d'un séminaire sur l'Inde (histoire, culture, économie...).

- Médiateur agréé auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) et de la Cour d'Appel de Paris pour la résolution de conflits inter et intra entreprises.



Ces expertises se sont construites sur une expérience à l'international dans le privé (multinationales DEC, NIXDORF et start up du secteur informatique et aéronautique -Allied International Corp. NY) et dans le public (collectivités territoriales).



Membre de l'association européenne "Confrontations Europe", de" l'Association Chine France Shichuan (ACFS)" et d' "Enfants du Monde".

Administrateur de l'association "Rêves d'orchestre".



ESSEC et et DESS de géopolitique





Mes compétences :

management et marketing international

médiation interentreprise (national et international)

Europe

Immigration

Informatique