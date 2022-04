Charles Michel COHEN

Diplômé de l'ESSEC en 1985, mon expérience professionnelle se décompose en deux étapes.

La première durant laquelle j'ai exercé des missions de management international dans des groupes de grande consommation: d'abord chez L'Oréal où j'ai été Directeur Marketing en Allemagne, Directeur Commercial en France et Directeur Général de la Division Professionnelle au Chili. Puis chez Etam où j'ai été Directeur Marketing Europe et enfin chez Sanford, fabricant des instruments d'écriture Parker, Waterman, Papermate, groupe américain dans lequel j'ai été Directeur de leur filiale en Suisse puis en Belgique.

Le seconde étape est celle de l'accompagnement en évolution professionnelle. Après m'être formé et avoir été habilité coach, j'ai rejoint EOS Conseil puis en 2009 NEXMOVE, cabinet d'évolution professionnelle, pour y exercer le métier de coach et outplacer. J'accompagne plus particulièrement les managers et dirigeants dans leur nouvelle étape professionnelle (outplacement) ou dans l'amélioration de leur performance en entreprise où ils exercent leur métier (coaching). Compte tenu de la première étape de mon parcours, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de professionnels exerçant leur fonction dans un univers multiculturel et international, et plus particulièrement dans l'univers des produits et services destinés au consommateur final.



Mes compétences :

Bilan de carrière

Coach

Coaching

Directeur de filiale

Directeur général

FMCG

Grande Consommation

International

Management

Outplacement