Vous êtes salarié de ma société actuelle ? (j'y suis depuis le 22 mai 2018), et vous souhaitez en savoir plus sur moi ?

Passez me voir à mon bureau, c'est simple, je vous donnerai une copie de mon CV s'il vous intéresse.

Sinon, passez simplement me voir et parlons.



Je n'ai guère de secrets à dissimuler.



Directeur des Ressources Humaines, 55 ans, expérience multi sites, en environnement industriel et dans le secteur des services. Démarche intégrant la gestion des RH à la performance globale de l'entreprise.



Proximité et ouverture dans les relations sociales.



Points clés :

- Management des RH et compétences (mise en place de référentiels de compétences, classifications, développement des compétences et plans de formation, développement des compétences managériales, politique de rémunération...)

- Communication, relations sociales, contact humain, proximité du terrain

- Organisation de la GRH : procédures, logiciels paye et gestion des temps, intranet RH (compétences, formation, carrières...)



Anglais courant professionnel : pratique quotidienne écrite et orale, animation de réunion et rédaction de rapports en anglais.

Bonnes compétences informatiques et bureautique



Contact : cyril.pagniez@gmail.com



Mes compétences :

DRH

Innovation

Relations sociales

Formation

Ressources humaines

Gestion du personnel

SIRH

Éthique



Je suis pour : Honnêteté, transparence, simplicité

Je suis contre : Manipulations, narcissisme pervers, dénigrement, déformation de la réalité, manoeuvres politiques en entreprise