Sylvain ROUSSELLE

Ingénieur en charpente métallique de formation (CHEC section CHEM), j'ai travaillé de 1995 à 2004 pour différentes société de charpente métallique de la région nord-pas de calais (DAUSSY Constructions Métalliques, COUTURIER Constructions Métalliques, ...)

En 2004, je décide de franchir en cap et je propose ma candidature pour un de mes clients pour devenir ingénieur chargé d'affaires pour le compte d'un contractant général (KIC Ingénierie faisant partie du groupe KIC : promoteur indépendant) et donc faire du tout corps d'état.

en 2005, je reprend le secteur parisien en construisant 2 batiments d'activités de 2500m² chacun sur GENNEVILLIERS.

En 2006, j'enchaine sur un parc de bureau sur ORSAY.

En 2007/2008, je prends en charge le secteur bâtiment logistique de KIC (du dossier ICPE en passant par le chantier, jusqu'à la réception)

en 2009, faute d'immobilier d'entreprise, je me spécialise en logements en reprenant un programme de maisons individuelles + un bâtiment collectif sur Lille.

Fin 2009, je quitte la société KIC pour intégrer le groupe BULTEAU (holding financière) comme responsable du pôle immobilier.



Mes compétences :

ICPE

Immobilier

Promotion immobilière

Construction

HQE

Logistique

Écologie