Sylvain ROUSSELLE

Bonjour chers visiteurs de ma page.



Si vous êtes sur ma page, c'est que vous recherchez LE chargé de communication de l'année, LE Community Manager qui sait attirer les foules sur les réseaux sociaux, LE veilleur en Recherche d'Information qui a un don pour trouver toutes les informations stratégiques et LE communicant qui sait accompagner le changement dans votre structure?!



Alors ça tombe bien, étant en 2ème année de Master Recherche et Etude en Information Communication, je recherche un emploi dans la communication interne ou externe à partir de Septembre 2016 car j'aurai enfin fini mes études.



Sortant d'un stage à Schneider Electric, j'ai fait un grand pas dans le monde professionnel, et je suis ainsi prêt à vous aider à optimiser la communication de votre structure en m'investissant corps et âmes dans mes tâches et les projets qui me seront confiés.



De plus, n'hésitez plus car je suis quelqu'un de Créatif, Original et Dynamique. Que demander de plus?!



Si vous souhaitez me rencontrer, je vous invite à me contacter par:

Mes compétences :

Communication institutionnelle

Communication interne

Community management

Accompagnement au changement

Evénementiel

Stratégie de communication

Veille informationnelle

Communication externe

Communication

Conduite du changement

Assistanat de direction

Communication événementielle

Conduite de projet