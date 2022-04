Charles BOULANGER

COMPETENCES :



Gestion/Finance



- Conception de documents comptables et financiers(bilan simplifié, compte de résultats simplifié, tableaux d'amortissements, bilans prévisionnels).

- Contrôle de la ventilation comptable avant saisie sur le réseau interbancaire de la Banque de France.

- Elaboration et adaptation d'outils d'analyse, de tableaux de bord, procédures de contrôle de gestion sur informatique.

- Mesure et analyse des écarts sous forme de statistiques et de tableaux commentés.

- Elaboration et contrôle des plannings.



Marketing, vente et Management



- Directeur de magasin Schlecker ( 5 personnes/ 500m² )

- Commercial

- Animateur BAFA.

- Formation et Coaching de vendeurs à la vente de produits financiers.

- Mise en place d'argumentaires de vente.

- Mise en place d'animations commerciales.

- Etude de la concurrence.

- Animation de réunions

- Création d'un plan de communication et d'un dossier de presse.

- Conception, réalisation, interprétation et présentation d'études marketing.



DIPLOMES et BREVETS :



- BAFA

- AFPS

- TOEIC : 860/990

- WIDAF : 404/990 (test d'allemand pro.)



Sinon à part toutes ces compétences pro, je suis passionné par la mer, plongeur bouteille et apnéiste, j'aime être dans l'eau le plus souvent possible...



Mes compétences :

Management

Relation client

Plongée sous marine

Pilotage d'activité

Contrôle de gestion

Vente