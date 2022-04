Charles BOULNOIS

Je suis sorti de l’école Boulle en 2001 où j'y a suivi la formation de l’atelier de sculpture durant six années. Cette formation particulièrement complète et poussée aussi bien sur les techniques traditionnelles de la sculpture sur bois que sur des techniques beaucoup plus contemporaines appliquées à des matériaux des plus variés me permettent de mettre à votre disposition ses compétences. En effet la partie traditionnelle de la formation m'apporte aujourd’hui une connaissance approfondie de l’histoire de l’art et des styles et permet la réalisation de décorations traditionnelles telles que boiseries, cheminées, départ d’escalier, réalisation de modèles en vue de moulages, création de motifs ornementaux tant pour des travaux de fabrication que de rénovation. D’autre part, la partie plus contemporaine de cette formation me permet de développer des projets plus créatifs d’envergure plus larges et appuyés sur une connaissance et une maîtrise de matériaux de synthèse tels que les mousses polyuréthanes sous toutes leurs formes, tous les types de résines ainsi que les élastomères, destinés à la réalisation de moules de grande précision.



Pour terminer, ses nombreuses années passées à l’école Boulle me permettent aujourd’hui d’être entouré d’un réseau de professionnels parfaitement compétents, alliant savoir faire et créativité dans des domaines touchant plus largement le bois mais aussi le métal ,le cuir, le textile, la céramique, etc.

je me tiens donc à votre disposition pour réaliser tous vos projets et me ferais un plaisir d’aller à votre rencontre ou de vous recevoir à l’atelier pour vous présenter quelques-unes de mes réalisations.