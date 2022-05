Lafaix RONAN

Je travaille avec des sportifs professionnels depuis plus de 10 ans.

Sur le circuit A.T.P avec des tennismen.

J' accompagne un Stéphane Robert depuis 2001 de la 1000ème à la 50ème place mondiale octobre 2016.

Depuis la fin d'année 2016 je m'occupe de tout l'aspect mental sur le terrain et en dehors dans la team de Gilles Simon

Un jeune joueur Champion de France minime.

Avec des skippers sur Figaro Bénéteau (voile).

Mais également sur le Tour Européen en golf.

Les résultats ont toujours été au rendez-vous.



Aujourd'hui, j'interviens dans l'entreprise.

Barclay's, Banque Palatine, Vinci, l'Eau du ponant et bien d'autres me font confiance.



Auteur

"soyez P.R.O.la méthode pour oser". Ce livre est épuisé !

Il retrouve une nouvelle vie grâce à E-book. De nouveau disponible "Tennis Soyez P.R.O" depuis mai 2014

"un nouveau coaching pour gagner".

C'est le fruit de ma réflexion sur une méthode qui se veut résolument pratique.

Je défend l'idée que le mental, la technique et le physique ne font qu'un.

Dans le sport comme dans l'entreprise d'ailleurs.

Mon rôle dans l'entreprise est de faire comprendre que le manager d'aujourd'hui un vrai compétiteur.

Pour cela un éclaircissement des mots comme: Calme, Détachement, Emotions, Concentration, Estime de soi me semble primordial.

Le mode participatif prend tout son sens dans mon management.



En mai 2015 sortie de la 1 ère Appli de préparation de match ! Soyez P.R.O sur l'App Store pour l'instant et sur Androïd en juin



Mes compétences :

Golf

Tennis

Préparation Mentale

Conseil aux entreprises

concentration

Inventeur