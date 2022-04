Charles BOUSSEMART

Diplômé d'un Master 2 à l'école INSEEC de Bordeaux en mars 2010, j' y ai étudié la Gestion/Finance et plus précisément le contrôle de Gestion. J'ai obtenu ce Master 2 en alternance au Contrôle de Gestion société de l'entreprise Cultura. j' y ai acquis de solides connaissances en Gestion/Finance et développé un esprit analytique. Je mets aujourd'hui en œuvre ces études et cette expérience au sein d une entité commerciale dont j'ai la responsabilité, tout en y travaillant ma palette managériale.



A l'issu de ces deux années en alternances, j'ai eu à coeur de découvrir le commerce et plus largement l'univers de l'exploitation. Ainsi, j'ai été promu Chef de secteur Papeterie, Loisirs créatifs et artistiques, Eveil, jeux et jouets pour le magasin de Lescar (Pau) (2000m²). Magasin pour lequel j'ai travaillé pendant 1an. Puis muté sur le magasin de Mérignac (Bordeaux) (3000m²), 2ème magasin du réseau, durant 6 mois.



Fort de ces expériences, l'enseigne m'a ensuite confié l'ouverture et la responsabilité du Secteur Papeterie, Bureautique, Eveil, Jeux et Jouets du magasin de Bègles (Bordeaux) (6000m²), nouveau magasin concept et pilote de l'enseigne que nous avons ouvert en juin 2011. Magasin dans lequel j'ai travaillé pendant un peu moins de 2 ans.



Depuis avril 2013, je suis Directeur de Magasin pour l'ensigne Cultura. J'ai tout d'abord eu en charge la responsabilité du magasin de Labege/Toulouse (1500 m²) pendant 1 an. Ensuite, l'enseigne m'a confié l'ouverture et la direction pendant 2 ans du magasin Cultura situé à Paris/La Defense (2800 m2), ouvert en avril 2014. J'ai aujourd'hui la responsabilité du magasin Villeneuved'Ascq/Lille (2500 m²)



Je suis une personne dynamique et impliqué. Ayant le goût de l'effort, j'aime la performance et le challenge. De par ces expériences, j'ai pu développer mon Leadership et approfondir mes compétences managériales. Ambitieux, mobile, j'ai à souhait de réussir et d'évoluer dans mon travail et ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Mobilsation des équipes

Analyser et améliorer les performances