Charles BRABANT

15 ans d'expérience dans le Commerce en Packaging (secteurs Champagne & Val de Loire)

(Habillage, Papier, Carton, Coiffe, Capsule, Matières Plastiques...)

Clientèle : Vignerons, Négociants, Maisons et Coopératives

Excellent relationnel avec la Clientèle (prospection et fidélisation)

Force de persuasion dans les négociations commerciales (ENS Training Amcor)

Management d'équipe

Implication forte dans les choix créatifs

Bon négociateur en achats auprès des fournisseurs

Mise en place et participation à des salons professionnels



Créatif / Disponible / Organisé / Autonome / Sociable / Honnête / Exigent



Mes compétences :

packaging

design

commercial

marketing

communication

publicité

vente