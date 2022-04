Charles BREBION

Après de longues études en informatique (Master obtenu) et malheureusement un stage de fin d'études peu convaincant et la découverte de l'escalade, j'ai souhaité quitter le travail de bureau pour me lancer dans un métier plus manuel et d'extérieur. J'ai donc suivi une formation en tant que couvreur zingueur mais au vu de la réalité du monde dans lequel on vit et un regain d'intérêt pour le développement informatique, je suis désormais convaincu que ma place est dans l'informatique et cherche désormais activement un poste en tant que développeur informatique (de préférence dans mon domaine de prédilection qui est le Web).



Mes compétences :

C++

XML

UML

SQL

MySQL

Merise

JavaScript

Java

HTML

CSS

PHP

Microsoft C-SHARP

Java Enterprise Edition

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Android