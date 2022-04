Charles BUGEANT

Je suis au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine commercial/culturel en France et à l’international depuis 27 ans.

Après une expérience terrain de plus de sept années sur le Rhône-Alpes et diverses expériences commerciales et culturelles, (voir CV) je suis à la recherche d'un poste à responsabilités dans le domaine commercial ou culturel.



Mes compétences :

Autonome

Commercial

Développement commercial

Enthousiasme

Implication

Polyvalence

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Import/Export

Vente

Marketing

Distribution

Informatique

Management