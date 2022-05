Marie WALDT

Après plus de 7 ans d’expérience en marketing chez Eagle Rock Entertainment, je viens de suivre une formation en marketing digital pour enrichir mon champ de compétences.

Je suis spécialiste en conception de stratégies marketing, gestion de projets et développement de partenariats. La communication, les opérations spéciales, le CRM et l’événementiel m’attirent.



Je suis disponible pour relever de nouveaux défis.



Compétences :

Mise en place d’actions média en intégrant les réalités économiques

Travail avec les équipes commerciale et relations presse

Organisation d’événements



Compétences digitales :

Maitrise opérationnelle des différents leviers d’acquisition de trafic

Analyse de campagnes web, de KPIs, maitrise de Google Analytics

Création de programmes de fidélisation et SMO



Profil : aisance relationnelle, sens des responsabilités et de l'organisation, nature enthousiaste,

esprit d’analyse et écoute





Mes compétences :

Audiovisuel

Chef de produit

Chef de projet

Culture

Marketing

Musique

Gestion de projet

Communication