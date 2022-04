Charles BUGUET

- Etude conception et réalisation de projets systèmes et réseaux sous Windows , Linux ...



- Administration réseau sous Windows 2008 2003 et 2000 Serveur, sous Linux...



- Gestion de serveurs de messagerie Domino Server et Exchange.



- Création et gestion de portails collaboratifs sous SharePoint Portal Server, SPIP, Drupal etc...



- Gestion des postes utilisateurs sous Windows XP, Vista et Windows 7.



- Bonne connaissance MAC OSX.



- Création de scripts de gestion de parc informatiques en HTA (HTML Application) VB Script, Jscript (Wscript, requêtes WMI, requêtes ADSI).



- Conception de sites dynamiques en ASP .Net (Csharp ou Visual Basic) et en PHP.



- Création de programmes de gestion du réseau et système en C# et VB .Net (Framework et API).



- requêtes SQL, MySQL via les outils cités ci-dessus...



- Bonnes connaissances JAVA, C, C++ (grosses similitudes avec Csharp)...



- Si vous voulez plus d'information, je vous invite à visiter certains de mes sites Web:



http://c.buguet.free.fr



http://c.buguet.free.fr/infos2



le site ci-dessous n'est pas encore actualisé



http://chezcharly.dyndns.org



Mes compétences :

Administration

administration réseau

Conception

Drupal

Framework

Gestion Projet

Linux

Mac

Mac OSX

Messagerie

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Serveur

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL

OSX

Réalisation

Seven

SPIP

Système Windows

VBS

Windows 2008

WMI