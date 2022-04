Reyhana KAZI

Fondée par deux ingénieurs des Mines de Paris, notre technologie de

reciblage personnalisé sur internet est unique et repose sur des algorithmes

performants conçus par notre équipe Recherche.

La technologie de dernière génération Criteo permet aux sites e-commerce de

re-engager les prospects qui viennent de quitter leur site, par l’intermédiaire de

bannières dynamiques personnalisées. Celles-ci contenant des recommandations

produits spécifiques, générées en temps réel pour chaque individu.



Guidés par la même passion pour les Nouvelles Technologies, nos valeurs sont:

l’ouverture d’esprit, l’innovation technologique et la réactivité.



