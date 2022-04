Charles CHANTALA

Je suis en charge de la relation d'Indeed avec les grandes entreprises françaises.



Passionné d'entrepreneuriat et de business development en général, j'ai créé deux start-ups avant l'age de 26 ans. Une à mon compte (VEODRIVE) et une pour Rocket Internet (Officefab.vn).



Je suis diplomé en Droit des affaires et titulaire du MS Entrepreneurs d'HEC Paris.



Mes compétences :

